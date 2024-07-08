Более 17 млрд рублей направят на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» в Подмосковье в этом году

Более 17 миллиардов рублей направят на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» в Подмосковье в этом году, сообщили в Московской областной Думе.

В планах — закупка более 6,8 тысячи единиц медицинского оборудования, в том числе 138 единиц «тяжелого» оборудования и 77 автомобилей скорой медпомощи.

Помимо этого, в рамках борьбы с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями планируется переоснастить новым оборудованием 46 учреждений здравоохранения.

За последние годы в медучреждения региона было поставлено около 4,7 тысячи единиц оборудования. Также в населенных пунктах, где проживают до двух тысяч человек, за пять лет построили три десятка ФАПов и поставили свыше тридцати мобильных медицинских комплексов.

В ближайшие три года планируется построить многопрофильную клинику в Балашихе, 14 поликлиник, пять станций скорой помощи, один центр общей врачебной практики, 26 ФАПов. Также реконструируют лечебный корпус психиатрической больницы в Чехове и два здания ОКБ в Подольске, отремонтируют 70 медучреждений.

В этом году достроят 21 объект здравоохранения. Это пять больниц и поликлиник, 13 ФАПов и здравпунктов, две подстанции скорой помощи, один центр семейной медицины.