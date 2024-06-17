Более 17 тысяч пар поженились в Подмосковье с начала года

Свыше семнадцати тысяч пар поженились в Подмосковье с января текущего года, рассказали в Министерстве социального развития Московской области. В среднем в неделю регистрируется около тысячи браков.

Недавно в регионе начал работать тематический сайт «Свадьба в Подмосковье». На нем представлена информация о доступных местах для выездной регистрации брака.

«Отмечу, что у нас в регионе более шестидесяти мест, среди которых парки, где бесплатно и с комфортом можно зарегистрировать брак», — отметила первый зампред областного правительства Людмила Болатаева.

К примеру, бесплатно зарегистрировать брак можно в двадцати пяти парках региона.

На этом же сайте можно подать заявку на проведение церемонии бракосочетания в понравившейся локации. Подать заявление на регистрацию брака можно на сайте госуслуг.