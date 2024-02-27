Более 17 тысяч жительниц Подмосковья за год прошли маммографию по самозаписи

Свыше семнадцати тысяч жительниц Подмосковья за прошлый год прошли маммографию по самозаписи. Об этом рассказала начальник управления онкопомощи Министерства здравоохранения Московской области Ольга Отдельнова.

«В 2023 году маммография помогла выявить отклонения у более тысячи жительниц. У 62 из них подтвердилось онкологическое заболевание», - отметила она.

Записаться самостоятельно через сайт «Здоровье» могут женщины в возрасте от 40 лет, которые не обследовались более двух лет.

Один из маммологических центров региона заработал на базе Люберецкой больницы. Там прошли обследование более четырех с половиной тысяч женщин. Более чем трем тысячам из них сделали маммографию. Это позволило выявить 136 случаев рака. В среднем выявление рака молочной железы в муниципалитете выросло на 10%, что говорит об эффективности работы подобных учреждений. В этом году в области продолжат открывать такие центры.