Более 18 млн поездок по карте «Стрелка» совершили учащиеся в Подмосковье с сентября 2023 года

Свыше восемнадцати миллионов поездок по картам «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности было совершено школьниками и студентами в автобусах АО «Мострансавто» с сентября 2023 года. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Наиболее популярным среди учащихся стал маршрут №22, который следует от станции «Пушкино» до Ивантеевки. На нем зафиксировали почти 200 тысяч поездок. Также в топе маршруты №344 от Химок до Москвы и №368 от станции МЦД «Долгопрудная» до станции метро «Ховрино».

При пользовании проездным «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности доступны специальные тарифы.