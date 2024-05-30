Более 180 пляжей Подмосковья готовы к летнему сезону
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
Семьдесят семь пляжей и 107 мест отдыха у воды без купания в Подмосковье готовы к летнему сезону. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В рамках проверки пляжей инспекторы ведомства уделяют особое внимание качеству уборки территорий, покосу травы, состоянию малых архитектурных форм, завозу нового песка, степени готовности подъездных путей.
Только на прошлой неделе в регионе проверили 149 объектов. Самыми частыми видами выявленных нарушений стали отсутствие мусорных контейнеров и ненадлежащее состояние объектов благоустройства.