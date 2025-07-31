Более 200 обращений рассмотрела Ассоциация ветеранов СВО Московской области в Балашихе с начала 2025 года

«Для нас важно, чтобы каждое обращение было услышано и решено. Вместе помогаем нашим парням в вопросах трудоустройства, реабилитации, на местах ведется работа по оказанию адресной помощи», — сказала Наталья Нестерова.

Отделение Ассоциации в Балашихе занимается поддержкой ветеранов СВО и их семей. В рамках этой поддержки оказывается психологическая, юридическая и медицинская помощь, содействие в трудоустройстве и адаптации.



Участники СВО и члены их семей могут обратиться в Ассоциацию со своим обращением по конкретному вопросу.



Члены Ассоциации ветеранов СВО Московской области в Балашихе активно участвуют в сборе гуманитарной помощи и проводят тематические уроки мужества в образовательных учреждениях округа.



Стать членом Ассоциации может каждый, кто принимал участие в специальной военной операции. Для этого необходимо написать заявление по адресу: г.о. Балашиха, Московский проспект, 13 (Понедельник – пятница с 9:00 до 18:00).