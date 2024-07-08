Более 200 пресноводных рыб семейства карповых запустили в Назарьевский пруд жители Химок
Фото: [Валерия Ерофеева]
Осенью прошлого года в рамках программы «100 прудов и озер» была завершена очистка Нижнего Назарьевского пруда в деревне Елино в городском округе Химки. А уже в этом году в водоем запустили более 200 пресноводных рыб семейства карповых.
«В рамках выездной администрации к нам обратились жители с инициативой по зарыблению Назарьевского пруда вблизи микрорайона Фирсановка. В прошлом году мы полностью очистили пруд в рамках государственной программы „100 прудов и озер“. И вот в этом году такая инициатива поступила от жителей, которую мы совместно с коллегами из администрации, совместно с депутатским корпусом поддержали», — отметил замглавы муниципалитета по вопросам ЖКХ Денис Юрков.
Примечательно, что в водоем запустили белого амура и толстолобиков. Данные виды хорошо уживаются друг с другом, а главное, поедают растительность и не дают пруду зарасти. Экологическую акцию приурочили к Дню семьи, любви и верности. Вблизи пруда для жителей организовали «эко-пикник». На берегу разместили зону гриля, а также провели активную развлекательную программу для всей семьи. С творческими номерами выступили коллективы ДК «Лунево».
«Мы давно хотели почистить наш пруд, чтобы жители могли и дальше продолжать тут отдыхать. Здесь выросло немало поколений, которые здесь купались, загорали, отдыхали. Благодарим Дениса Юрьевича, территориальное управление Луневское за организацию праздника и помощь в закупке рыбы», — рассказала местная жительница Татьяна Усманова.