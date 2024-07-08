Более 200 пресноводных рыб семейства карповых запустили в Назарьевский пруд жители Химок

«В рамках выездной администрации к нам обратились жители с инициативой по зарыблению Назарьевского пруда вблизи микрорайона Фирсановка. В прошлом году мы полностью очистили пруд в рамках государственной программы „100 прудов и озер“. И вот в этом году такая инициатива поступила от жителей, которую мы совместно с коллегами из администрации, совместно с депутатским корпусом поддержали», — отметил замглавы муниципалитета по вопросам ЖКХ Денис Юрков.