Более 211 млн рублей предусмотрели в Подмосковье на выплаты в рамках соцконтрактов в 2024 году

Свыше 211 миллионов рублей предусмотрели в Подмосковье на выплаты в рамках социальных контрактов в текущем году. Об этом сообщили в Московской областной Думе.

«Социальный контракт призван помочь людям преодолеть жизненные трудности и выйти на стабильный доход», - отметил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

По его словам, эта мера поддержки очень востребована в Подмосковье. По итогам прошлого года в области заключили более полутора тысяч соцконтрактов. В большинстве случаев жители заключали их с целью поиска работы, для открытия своего дела, на преодоление трудной жизненной ситуации. В общей сложности на выплаты выделили почти 247 миллионов рублей.

Ожидается, что в этом году в регионе будет заключено как минимум 1,1 тысячи социальных контрактов.