Более 2,2 тысячи участков предоставили медикам Подмосковья по программе «Земля врачам»

В Подмосковье медикам в рамках программы «Земля врачам» предоставили 2228 земельных участков. Об этом рассказали в Московской областной Думе.

Соответствующий закон в регионе приняли летом 2021 года. Тогда на получение земли могли рассчитывать врачи 36 специальностей. В ноябре 2022 года и в 2023-м категорию получателей расширили, добавив в список реабилитологов и гериатров. Таким образом, сейчас участниками программы могут стать медики 38 специальностей.

«Мера поддержки — как мотивация, направлена на то, чтобы удержать уже работающих в муниципальных округах узких специалистов и привлечь новые кадры», - отметил председатель профильного комитета регионального парламента Владимир Шапкин.

Он добавил, что в прошлом году врачам предоставили 560 участков, а с начала текущего года — уже 60.

Оформить документы на получение участка можно на сайте госуслуг. Земля на срок до шести лет будет предоставляться в 31 муниципалитете.