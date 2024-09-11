Более 30 человек послушают урок истории в Красногорском филиале Музея Победы

Познавательную и насыщенную лекцию о событиях прошлого проведут сотрудники Красногорского филиала Музея Победы. Помимо этого гостям устроят тематическую экскурсию по экспозициям, расскажут про малоизвестные факты о Первой мировой и ее Героях.

Одной из самых интересных частей экскурсии станет показ подлинных плакатов из 1914-1915 гг. — одной из жемчужин в коллекции Музея Победы. Именно эти изображения вдохновляли людей, вселяли им уверенность в лучшее, рассказывали об успехах страны и подвигах ее отважных солдат и офицеров.

Уникальные работы были переданы в дар музею, а также приобретены еще в 2000-х годах у коллекционеров Москвы. Теперь возможность прикоснуться к прошлому есть у красногорцев и гостей округа в Музее Победы.