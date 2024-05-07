Более 350 детей прошли обследование в кабинете охраны зрения НИКИ детства с начала года, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области. Он работает с февраля 2023 года.

За помощью обращаются дети в возрасте от трех до семнадцати лет, страдающие от миопии, косоглазия, гиперметропии, амблиопии и других офтальмологических заболеваний.

В кабинете можно пройти не только диагностику, но и первичное аппаратное лечение. Для прохождения курса потребуется направление от офтальмолога и участкового педиатра. Терапия проводится несколько раз в год.

Многие патологии можно выявить еще в раннем детстве. Поэтому врачи призывают родителей раз в полгода проверять зрение ребенка у офтальмолога. Также рекомендуется соблюдать режим дня, правильно питаться, чаще гулять на свежем воздухе.