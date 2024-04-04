Более 39 тысяч автомобилей эвакуировали за неправильную парковку в Подмосковье за три месяца
Фото: [Минтранс МО]
Более 39 тысяч транспортных средств было эвакуировано за неправильную парковку в муниципалитетах региона за первые три месяца текущего года. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Большую часть нарушений парковки зафиксировали в Красногорске — более 4,3 тысячи.
Для сравнения, в первом квартале прошлого года за нарушение правил парковки в регионе было эвакуировано почти тридцать восемь с половиной тысяч автомобилей.
Парковать автомобиль нужно так, чтобы машина не мешала проезду экстренных служб и общественному транспорту.