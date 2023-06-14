Более 40 жителей Иркутской области пострадали от шаурмы

В Братске люди начали обращаться в больницы за помощью после того, как поели шаурму в местном кафе. Самочувствие горожан ухудшилось после употребления фастфуда. Сейчас в медицинских учреждениях находится 18 человек, в том числе 6 детей, сообщает newizv.ru .

И.о министра здравоохранения региона Алексей Шелехов заявил, что в городские больницы обратилось более 40 человек, при этом 21 человек проходит курс лечения амбулаторно.

Сотрудники Роспотребнадзора по Иркутской области проверили заведение общественного питания, в котором ели пострадавшие. Специалисты выявили нарушения в процессе приготовления, а также в хранении продуктов. Деятельность организации приостановлена. Материалы дела Роспотребнадзор Иркутска направил в суд.

Жители города обращались в медицинские учреждения 13 и 14 июня. В данный момент с ними работают специалисты, также проводятся лабораторные исследования.