Более 400 участников СВО получили бесплатную юридическую помощь в Подмосковье в прошлом году
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Четыреста двадцать участников СВО и их члены семей получили в прошлом году бесплатную юридическую помощь в Государственном юридическом бюро Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Московской областной Думы.
«Эта одна из многочисленных мер поддержки, которая действует на территории Московской области для наших героев и их родных. В основном вопросы были связаны с оформлением льгот, компенсаций, выплат», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Отмечается, что в этом году Госюрбюро уже открыло дополнительные пункты приема участников СВО и их семей в Серпухове и в Мытищах. Также еще планируется открыть пункт в Центре поддержки в Подольске.
«Госюрбюро оказывает бесплатную юридическую помощь и другим льготным категориям граждан, в том числе инвалидам, участникам долевого строительства, детям-сиротам и другим, в установленных законодательством случаях. Всего за прошлый год бесплатная юрпомощь была оказана 3846 раз», — добавил Игорь Брынцалов.