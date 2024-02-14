Более 400 участников СВО получили бесплатную юридическую помощь в Подмосковье в прошлом году

Четыреста двадцать участников СВО и их члены семей получили в прошлом году бесплатную юридическую помощь в Государственном юридическом бюро Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Московской областной Думы.

«Эта одна из многочисленных мер поддержки, которая действует на территории Московской области для наших героев и их родных. В основном вопросы были связаны с оформлением льгот, компенсаций, выплат», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Отмечается, что в этом году Госюрбюро уже открыло дополнительные пункты приема участников СВО и их семей в Серпухове и в Мытищах. Также еще планируется открыть пункт в Центре поддержки в Подольске.