Более 500 человек поучаствовали в первых весенних субботниках в Красногорске

Месяц чистоты и порядка стартовал с 15 марта в округе Красногорск по поручению главы Дмитрия Волкова. Представители администрации, трудовые коллективы, сотрудники МБУ «Красногорская городская служба», МБУ «КГС», Ильинского территориального отдела, УК «Образцово» и все неравнодушные жители общими усилиями сделали город и населенные пункты округа чище.

В центре внимания прошедших субботников оказались придорожные участки, улицы, дворы, лесные массивы и другие общественные пространства. Более 500 человек распределились на 11 локациях, где бывают скопления павшей листвы, мусора, грязи и сухих веток.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Красногорск ]

Так, убрались на станции МЦД «Красногорская», на территории ул. Школьной, в Павшинской пойме, в Нахабине на берегу реки Грязева и на ул. Красноармейской. Чище стало в парке им. Д.М. Карбышева, где по теплу уже собираются отдыхающие. В селе Петрово-Дальнее помимо сбора мусора провели опиловку аварийных деревьев. Убрались и вдоль лесного массива ЖК «Мортоград Путилково» и на парковке ближнего шоссе, а также на участке у леса.

Территории успешно привели в порядок в ходе первых субботников: собрали более тысячи мешков листвы и мусора.

Отметим, что масштабные уборки еще повторят на грядущих выходных. Всех желающих пригласили поучаствовать в очередном субботнике 22 марта, в 10.00.