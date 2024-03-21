Более 500 организаций в Подмосковье занимаются патриотическим воспитанием детей

Комитет Московской областной Думы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике провел выездное заседание на тему формирования и реализации программ военно-патриотического воспитания.

Отмечается, что на сегодняшний день в регионе свыше пятисот молодежных организаций, движений и объединений занимаются патриотическим воспитанием детей. Примечательно, что мероприятие состоялось в Мытищинском молодежном центре «Импульс». С приветственным словом выступила председатель Комитета Линара Самединова. Она обозначила главные вопросы на повестке дня.

«Как нам улучшить взаимодействие, как нам достучаться до нашей целевой аудитории — молодежи — по-настоящему, чтобы это не было навязанным, как нам сделать эту работу интересной. Мы открыты для любых идей, в том числе требующих законодательных решений», — подчеркнула Самединова.

В ходе встречи были представлены лучшие практики Подмосковья, направленные на развитие военно-патриотического воспитания. Достижениями и планами поделился Олег Персиков, директор центра обеспечения деятельности Общественной палаты Московской области и патриотического воспитания.

Ключевым проектом в Московской области в 2023 году он назвал «Школу пилотирования БПЛА», в рамках которой подростков обучали навыкам пилотирования беспилотными летательными аппаратами, базовым навыкам ремонта и настройки дронов.

С заключительным докладом в ходе заседания выступил декан факультета безопасности жизнедеятельности Государственного университета просвещения Павел Ковалев. Он напомнил присутствующим, что с 1 сентября 2024 года в школах страны вводится новый предмет — «Основы безопасности и защита Родины» — перепрофилированный предмет «Безопасность жизнедеятельности».

«Представители нашего университета входят в рабочую группу по разработке предмета и учебника. Чем предмет будет отличаться от того, что есть в школе. Это будет 11 модулей, он будет начинаться с 8 класса, это будет отдельная предметная область. Блоки будут посвящены безопасности личности, общества и государства», — отметил Ковалев.

В заключении мероприятия Линара Самединова подчеркнула, что все предложения, озвученные в ходе заседания, будут внесены в резолюцию и проработаны. Она поблагодарила коллег за активное участие в обсуждении темы и пожелала всем в этом году еще более высоких достижений.