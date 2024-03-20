Более 574 тысяч гектаров планируют засеять в Подмосковье в этом году

В этом году в Подмосковье посевная площадь составит более 574 тысяч гектаров, что на 30 тысяч гектаров больше по сравнению с предыдущим периодом. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Примечательно, что сельскохозяйственная техника, минеральные удобрения и семенной фонд Московской области готовы к сезону полевых работ, который начнется в регионе с 1 апреля. Заместитель председателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов подчеркнул, что к концу следующего месяца сельхозтоваропроизводители приступят и к севу яровых культур.

При этом всего в проведении весенних полевых работ будет задействовано более четырех тысяч человек, среди них механизаторы, агрономы и инженеры.