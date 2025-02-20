Более 580 кв. м маскировочных сетей сплели красногорцы за прошедшие два месяца

Волонтеры движений «Красногорские сети Победы» и «Шьем для наших Красногорск» на базе центра помощи «Забота» неустанно трудятся для того, чтобы оказать помощь участникам спецоперации и продемонстрировать им свою признательность.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Красногорск ]

В декабре 2024 года и в январе 2025 года красногорцы сплели, сшили и изготовили 32 маскировочные сети, общая площадь которых достигает 580 кв. м, 80 госпитальных подушек, семь маскировочных костюмов, 67 комплектов нательного белья, 108 футболок и 30 балаклав. Все созданные неравнодушными горожанами предметы уже переданы военнослужащим России в зону СВО.

«Только вместе мы сможем приблизить столь долгожданную Победу!» — отметили в администрации городского округа Красногорск.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Красногорск ]

Отметим, что каждый горожанин может внести свой вклад в Победу различными способами: собрать гуманитарную помощь, оказать содействие в плетении маскировочных сетей и шитье одежды для бойцов. Обращаться предложено по адресу: г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 1А, атриум 3-го этажа, центр «Забота».