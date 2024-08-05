Более 600 социальных контрактов заключили в Подмосковье за полгода

Шестьсот тридцать семь социальных контрактов заключили жители Подмосковья за полгода. Об этом рассказали в Московской областной Думе. Сделать это можно на сайте госуслуг региона .

«За первое полугодие жители Подмосковья уже заключили 637 соцконтрактов, основная их часть – 306, на поиск работы», - отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, ожидается, что в общей сложности в этом году жители заключат свыше 1,1 тысячи контрактов. На эти цели выделили более 211 миллионов рублей.

Оформить соцконтракт могут семьи и одинокие люди с доходом ниже регионального прожиточного минимума. В его рамках предоставляются выплаты. Их размер зависит от целей заключения контракта. Так, безработный житель при поиске работы получит выплату в размере величины прожиточного минимума или до 30 тысяч рублей за курс профессионального обучения. На открытие дела предоставляется единоразовая выплата до 350 тысяч рублей, на развитие личного подсобного хозяйства — до 200 тысяч рублей.