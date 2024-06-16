Более 75 специалистов МОНИКИ им. Владимирского отметили наградами в честь Дня медработника

В честь Дня медицинского работника более семидесяти пяти специалистов МОНИКИ имени Владимирского были отмечены благодарностями губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также почетными грамотами Министерства здравоохранения и благодарностями от имени директора МОНИКИ им. Владимирского.

Примечательно, что особые награды получили сотрудники, проработавшие в Институте более сорока лет — они получили грамоты и удостоверения «Почетных ветеранов МОНИКИ». Директор МОНИКИ им. Владимирского Константин Соболев вручил награды и поблагодарил всех специалистов за добросовестный труд, вклад в здравоохранение Подмосковья и высокий профессионализм.