Более 75 специалистов МОНИКИ им. Владимирского отметили наградами в честь Дня медработника
Фото: [МОНИКИ им. Владимирского]
В честь Дня медицинского работника более семидесяти пяти специалистов МОНИКИ имени Владимирского были отмечены благодарностями губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также почетными грамотами Министерства здравоохранения и благодарностями от имени директора МОНИКИ им. Владимирского.
Примечательно, что особые награды получили сотрудники, проработавшие в Институте более сорока лет — они получили грамоты и удостоверения «Почетных ветеранов МОНИКИ». Директор МОНИКИ им. Владимирского Константин Соболев вручил награды и поблагодарил всех специалистов за добросовестный труд, вклад в здравоохранение Подмосковья и высокий профессионализм.
«Поздравляю всех с профессиональным праздником. Мы все делаем одно общее дело — поэтому хочу вам пожелать здоровья, успехов, и, конечно, совместного продолжения нашей работы. Благодаря вашему труду Институт продолжает активно развиваться и оказывает медицинскую помощь населению Московской области на самом высоком уровне», — отметил директор МОНИКИ Константин Соболев.