Более 76 тонн донорской крови и ее компонентов заготовили в Подмосковье в 2023 году

Более 76 тонн донорской крови и ее компонентов заготовили в Подмосковье по итогам прошлого года, сообщили в областном Минздраве. Этот показатель более чем на три с половиной тонны превысил результат 2022 года.

Как отметила главврач подмосковного центра крови Мария Аппалуп, в регионе развитию донорского движения уделяют особое внимание. В муниципалитетах проводятся различные акции, в том числе выездные. Помимо этого, кровь можно сдать в центре.

«Благодаря этому ежегодно нам удается увеличивать количество заготовленной крови и ее компонентов. При этом большинство донаций выполняются на безвозмездной основе», - добавила Аппалуп.

Сдать кровь в центре можно в любой день с восьми часов утра до двух часов дня. Учреждение расположено на улице Металлургов, 37А в Москве.