Более 760 детей-сирот обеспечат жильем в этом году в Подмосковье

Свыше 760 детей-сирот получат жилищные сертификаты в текущем году в Подмосковье. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

В Подмосковье дети-сироты могут получить сертификат на жилье по достижении совершеннолетия. Они могут выбрать подходящую для себя квартиру и сразу оформить ее в собственность.

«Отмечу, что преимущественно дети-сироты выбирают жилищный сертификат, потому что он позволяет выбрать для себя подходящий вариант в любом городе региона», - сказала глава ведомства Людмила Болатаева.

В числе первых получателей сертификатов на жилье в 2024 году — восемь детей из Подольска.