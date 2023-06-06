В Подмосковье с начала года бесплатной землей обеспечили почти тысячу многодетных семей

В Подмосковье с начала текущего года бесплатной землей обеспечили более 970 многодетных семей, передает Мособлимущество. Также получить участки могут семьи с детьми в возрасте до двадцати трех лет, которые учатся очно.

В 2023 году в регионе решается вопрос передачи участков земли из областной собственности в муниципальную – в тринадцати городских округах. Всего планируется передать тридцать четыре участка, общая площадь которых составляет около пятисот гектаров. Таким образом, землей будут обеспечены четыре тысячи семей.

Помимо этого, в регионе для передачи в муниципальную собственность подобрали участки общей площадью более 1,8 тысячи гектаров. Эта земля сейчас на согласовании в профильных ведомствах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что нужен удобный порядок передачи земли предприятиям.