Более четырех тысяч школьников прошли опрос о недостающих пространствах в городах Подмосковья

Свыше четырех тысяч подмосковных подростков от 12 до 17 лет приняли участие в опросе «Без стука не входить», проведенного по инициативе детского омбудсмена Московской области Ксении Мишоновой.

По словам Уполномоченного по правам детей в Подмосковье, в ходе исследования у школьников выяснили, чего им не хватает в городах, как они видят идеальные для них пространства, куда им хотелось бы приходить «без обязаловки».

Так, отметила Ксения Мишонова, 39 процентов опрошенных мечтают о том, чтобы в их городах было больше бесплатных спортивных клубов для занятий экстремальными видами спорта, в том числе скалолазанием, рафтингом, скейтбордингом, дельтапланеризмом и серфингом.

Еще 37 процентов школьников заявили, что им хотелось бы, чтобы в городах региона появились территории личностного роста, где можно пройти тренинги и получить консультации психологов, коучей и наставников.

«Кроме того, у молодежи большой запрос на создание подростковых коворкингов (36 процентов опрошенных) — оборудованных рабочих мест, где можно позаниматься на ноутбуке, почитать, поиграть в настольные игры, проводить репетиции», — отметила Мишонова

О творческих мастерских мечтают 35 процентов опрошенных, о бизнес-инкубаторах — 28 процентов. Также школьники заявили, что хотели бы видеть в своих городах военно-патриотические и исторические клуб, лектории.

Опрос проходил весной этого года. Больше всего в нем участвовало школьников из Балашихи, Химок, Егорьевска, Люберец и Павловского Посада.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в этом году число выпускников девятых и одиннадцатых классов в Подмосковье превышает 117 тысяч человек.