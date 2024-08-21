Более четырех тысяч заявлений на получение выплаты для погашения ипотеки одобрили в Подмосковье

Около 4,2 тысячи заявлений от многодетных семей на получение выплаты для погашения ипотеки одобрили в регионе в текущем году, передает Московская областная Дума. Общий объем выплат по ним составляет почти два миллиарда рублей.

Ранее в России продлили указанную меру поддержки на семь лет. В ее рамках семьи могут получить четыреста пятьдесят тысяч рублей для погашения ипотеки. Получателями меры поддержки могут стать семьи, в которых третий и последующий ребенок появился на свет в период с начала 2019 года до конца 2030-го. Договор на ипотеку должен быть заключен до первого июля 2031 года.

Оформить заявление на получение выплаты можно на портале госуслуг или лично в банке, предоставившем ипотеку.

В Подмосковье многодетным семьям также выдают бесплатные земельные участки. При этом вместо участка можно получить выплату в размере четырехсот тысяч рублей.