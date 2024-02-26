Более двадцати строителей занимаются устройством котлована новой школы в Красногорске

Подрядчик приступил к устройству котлована большой современной школы на тысячу сто учеников в микрорайоне Павшинская Пойма Красногорска. Об этом сообщает Министерства строительного комплекса Московской области.

В настоящее время на объекте ведется устройство котлована, армирование каркаса фундамента, вынос инженерных сетей. А сдать новую школу планируется к 1 сентября 2025 года.

Ожидается, что в здании общей площадью чуть менее восемнадцати тысяч квадратных метров разместятся учебные классы, лаборатории, столовая, многофункциональные спортивные залы с раздевалками и душевыми, актовый залы с гримерной и костюмерной.

В рамках проекта также будет выполнено комплексное благоустройство прилегающей территории и создано спортивное ядро с игровыми и детскими площадками и местами для отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.