Более двух миллионов пенсионеров проживают в Подмосковье

В Мособлдуме в преддверии Дня пожилых людей рассказали о мерах поддержки пенсионеров в регионе. Сейчас в Подмосковье проживают около 2,1 миллиона граждан этой категории.

«Состояние социальной сферы, комфорт и качество жизни старшего поколения являются ключевыми ориентирами оценки развития общества. Поэтому мы уделяем этому так много внимания, Мособлдумой уже выстроена законодательная база для предоставления мер поддержки жителям старшего возраста», – отметил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

В этом году в области приняли закон об увеличении ежемесячной компенсации для одиноко проживающих неработающих пенсионеров от 65 лет. Минимальная пенсия с учетом региональных доплат будет составлять как минимум 18 тысяч рублей. Эта же категория граждан ежемесячно получает компенсацию в размере тысячи рублей.

Также около 900 тысяч пенсионеров получают компенсации за услуги ЖКХ и капремонт. Лица старше 85 лет с доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума получают ежемесячную доплату 500 рублей к пенсии.

Помимо этого, все пенсионеры могут бесплатно ездить в общественном транспорте области. Лица с трудовым стажем от 50 лет и без госнаград получают ежемесячную выплату в размере 1 129 рублей.