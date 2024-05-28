Более двух тысяч подростков устроились на временную работу в Подмосковье в преддверии летних каникул, сообщили в Московской областной Думе. Больше всего ребят трудоустроились в Балашихе, Орехово-Зуево и Ленинском округе.

В этом году Министерство социального развития Московской области заключило полтысячи соглашений с муниципальными администрациями, чтобы обеспечить подростков рабочими местами. В общей сложности, ожидается, что летом на работу устроятся более 20 тысяч ребят, а в целом за год — свыше 30 тысяч.

Самыми востребованными рабочими позициями среди подростков являются вожатый, лаборант, озеленитель территорий. За работу ребята получают не только зарплату, но и материальную поддержку из областного бюджета. Если подросток работал на протяжении полного месяца, размер выплаты составляет около двух с половиной тысяч рублей.

Трудоустроиться могут ребята в возрасте от 14 до 18 лет при наличии письменного согласия одного из родителей. Найти подходящую позицию можно на портале «Работа России».