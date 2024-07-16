Более двух тысяч жителей Подмосковья вступили в регистр доноров костного мозга

Свыше двух тысяч человек из Подмосковья подали заявки на включение в регистр доноров костного мозга, сделав это с помощью Почты России. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В рамках совместного проекта Почты России и регистра подать заявку можно удаленно. Для этого нужно зайти на портал регистра. После этого жителю по почте придет специальный набор для взятия биоматериала.

Мазок на исследование берется с внутренней стороны щек. Затем образцы необходимо отправить почтой в Казань. Там специалисты определят генотип донора и внесут данные в перечень.