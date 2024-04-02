Более двухсот детей временно устроили в ресурсные семьи в Подмосковье

Двести двадцать три ребенка были временно устроены в ресурсные семьи в Подмосковье. Об этом рассказали в Московской областной Думе.

Ресурсные семьи — это семьи, куда детей помещают на время, необходимое для профилактической работы с их родителями и последующей передачи им ребенка на воспитание, либо подбора постоянной замещающей семьи. В общей сложности в области насчитывается 320 ресурсных семей, из них 120 готовы брать детей в возрасте до четырех лет.

По итогам прошлого года комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав выявили более 2,4 тысячи детей, которые нуждались в помощи, а также свыше 8,6 тысячи семей в социально опасном положении.

За год меры социальной реабилитации были предоставлены тридцати тысячам семей. К примеру, 1,6 тысячи семей получили помощь в лечении алкогольной или наркотической зависимости, около тысячи семей получили помощь в трудоустройстве.

В 2023 году в семейные центры Подмосковья поступили почти три тысячи детей. Большинство (75%) — по актам полиции.