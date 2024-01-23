Более двухсот пар носков для военнослужащих связали бабушки из подмосковного Солнечногорска

Пенсионерки, являющиеся участницами «Активного долголетия» в Солнечногорске, присоединилось к благотворительной акции «Поделись теплом». И уже связали более 200 пар носков для военных, находящихся в зоне специальной военной операции.

Отмечается, что в центре «Активного долголетия» работает творческая мастерская «Школа вязания спицами». Встречаются на мастер-классах. Кто-то только учится вязать, а кто-то уже создает сложные шерстяные изделия — носки, следки, варежки, шапки.

«У меня сын военный. Он сейчас в Симферополе обучает солдат. Для меня вопрос, почему я вяжу для бойцов, неуместный. Это все равно, что больному человеку подать воды. Мы матери, у нас там дети. У кого-то мужья. Нужна такая помощь. Свяжу еще, сколько будет по силам», — поделилась одна из пенсионерок Людмила Иванова.

Ожидается, что в ближайшее время долголеты передадут в зону СВО еще 60 пар теплых носков. Также сейчас собирают помощь в прифронтовые госпитали Луганска. Вещи можно принести в центр долголетия в ТЦ «Солнечный». Груз отправят в конце января.