Более двухсот врачей прошли арт-терапевтические тренинги в учебном центре НИКИ детства
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Уже 222 врача прошли арт-терапевтические тренинги в учебном центре НИКИ детства, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области. Занятия организованы в рамках проекта «Наш участковый врач».
«Мы ввели арт-терапевтические тренинги в начале мая этого года. Всего было проведено 28 занятий, в которых приняли участие 222 медицинских специалиста», - рассказала руководитель центра Екатерина Паснова.
Участие в таких занятиях помогает врачам побороть стресс и тревогу, справиться с эмоциональным напряжением и выгоранием. В ходе тренингов медики занимаются рисованием, сочиняют сказки, слушают музыку.
Групповые занятия помогают повысить самооценку, решить актуальные проблемы, получить психологическую поддержку.