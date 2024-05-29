Более двухсот врачей прошли арт-терапевтические тренинги в учебном центре НИКИ детства

Общество

Фото: [Unsplash.com / Alice Dietrich]

Уже 222 врача прошли арт-терапевтические тренинги в учебном центре НИКИ детства, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области. Занятия организованы в рамках проекта «Наш участковый врач».

«Мы ввели арт-терапевтические тренинги в начале мая этого года. Всего было проведено 28 занятий, в которых приняли участие 222 медицинских специалиста», - рассказала руководитель центра Екатерина Паснова.

Участие в таких занятиях помогает врачам побороть стресс и тревогу, справиться с эмоциональным напряжением и выгоранием. В ходе тренингов медики занимаются рисованием, сочиняют сказки, слушают музыку.

Групповые занятия помогают повысить самооценку, решить актуальные проблемы, получить психологическую поддержку.

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