Более миллиона телемедицинских консультаций провели в Подмосковье с начала года

В Подмосковье число телемедицинских консультаций с начала года превысило один миллион. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Для того, чтобы записаться на такую консультацию, предварительно нужно посетить врача в очном формате. Запись по телемедицине доступна на сайте «Здравоохранение», по телефону 122 или же на приеме в больнице.

Помимо этого, в регионе в онлайн-формате можно закрыть больничный и продлить электронный рецепт на льготные медикаменты. Кроме того, пациенты могут удаленно проконсультироваться по итогам назначенного лечения, диспансеризации и анализов.