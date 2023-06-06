Более пяти тысяч человек воспользовались онлайн-услугой воинского учета в Подмосковье

Свыше пяти тысяч человек воспользовались электронной услугой «Воинский учет» за полтора года ее работы на базе пилотного проекта. Об этом сообщила пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.

Как подчеркнула глава ведомства Надежда Куртяник, данная услуга позволяет внести изменения в документы воинского учета в дистанционном формате и в удобное время, без личного посещения военного комиссариата.

Услуга «Воинский учет» доступна на региональном портале. В настоящее время в Подмосковье ее оказывают военные комиссариаты Одинцовского городского округа, поселка Власиха и города Краснознаменск.

Ранее сообщалось, что в Балашихе открылся центр отбора на военную службу по контракту. Как отмечал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, обратиться туда могут добровольцы со всей страны.