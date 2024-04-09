Более пяти тысяч кредитов по «семейной ипотеке» выдано в Подмосковье с начала года

В Подмосковье число кредитов, выданных в рамках программы «семейной ипотеки», с начала 2024 года превысило пять тысяч. Об этом рассказали в Московской областной Думе.

По словам председателя профильного комитета регионального парламента Игоря Коханого, общая сумма предоставленных кредитов составила около тридцати семи миллиардов рублей.

Как отметил Коханый, эта мера поддержки очень востребована в Подмосковье. Область занимает второе место в стране по числу заявок на участие в программе.

Помимо этого, многодетные семьи в области могут получить выплаты в размере 450 тысяч рублей для погашения ипотеки. Кроме того, они могут рассчитывать на бесплатную землю.