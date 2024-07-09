Более пяти тысяч семей получили выплаты к юбилею совместной жизни в Подмосковье

Свыше пяти тысяч подмосковных семей получили выплаты к юбилею совместной жизни с начала текущего года. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

Общая сумма предоставленных выплат составила тридцать один миллион рублей. Размер поддержки зависит от длительности брака и составляет от пяти тысяч рублей до девяти тысяч рублей.

Оформить выплату может один из членов семьи на сайте госуслуг региона. Таким образом, первая выплата предоставляется по заявлению, после чего денежные средства будут поступать в проактивном режиме.

Ежегодно в регионе свои семейные юбилеи отмечают свыше двенадцати тысяч пар, добавили в министерстве.