Более половины работ по строительству новой школы уже выполнено в подмосковной Балашихе

На улице Трубецкая в подмосковной Балашие продолжается возведение современной школы, рассчитанной на 1500 учеников, стройготовность на сегодняшний день составляет более 50 процентов. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В настоящее время строители выполняют устройство фасадов, продолжается установка оконных блоков, монтаж инженерных сетей, а внутри ведется отделка помещений. На прилегающей территории ведется устройство ливневой канализации, а также работы по благоустройству.

В 4-х этажном здании общей площадью более 25 тыс. кв. метров предусмотрено размещение учебных классов, помещений групп продленного дня, спортивного зала, кабинетов логопеда и психолога блока начальной школы. В блоке основной и старшей школы разместятся классы и лаборатории, спортивный и актовый залы, читальный зал с ИT-зоной, столовая с пищеблоком. Открытие школы планируется 1 сентября этого года.