Более половины зарегистрировавшихся на ДЭГ в Подмосковье, уже приняли участие в голосовании

Член группы наблюдения за ДЭГ Мария Большакова сообщила, что в Подмосковье более 68% всех, кто зарегистрировался на ДЭГ, уже приняли участие в голосовании.

Также зампред ОПМО Татьяна Дмитриева рассказала, что в «Службу заботы» за день поступило 684 звонка. Еще несколько десятков обращений поступило на горячую линию палаты.

Александр Макаров, возглавляющий процесс организации наблюдателей и видеоконтроля, отметил, что за день были просмотрены все 2,6 тысячи участков, на которых работают видеокамеры с высоким разрешением.

«Сегодня работало более ста человек из разных муниципалитетов области. В реальном времени мы следили за тем, что происходит на избирательных участках, как работают комиссии. Порядка пятисот вопросов и претензий мы приняли, из них 134 комиссии сразу устранили», - сообщил он.

Председатель ОНК МО Сергей Леонов рассказал, что завершилось голосование на гауптвахте. В голосовании приняли участие все военнослужащие, отбывающие дисциплинарный арест. Также начали голосовать осужденные, чье наказание не связано с лишением свободы. Завтра будут голосовать спецучреждения МВД и Минздрава, а 17 марта — ФСИН.