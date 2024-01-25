Более шести тысяч человек посетили региональный фонд «Защитники Отечества» в Красногорске

Свыше шести тысяч посетителей принял региональный фонд «Защитники Отечества» в Красногорске с начала открытия. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Уточняется, что фонд был создан по поручению президента РФ в июне прошлого года для соцсопровождения военнослужащих, ветеранов боевых действий и их семей.

Отмечается, что на данный момент в офисе фонда работают более 50 социальных координаторов и около 40 кабинетов медико-психологического консультирования в городских округах.

Отметим, что в Подмосковье продолжается набор добровольцев на контрактную службу. Все подробности можно уточнить на сайте контрактмо.рф.