Более шестидесяти рабочих осуществляют капитальный ремонт школы в подмосковном Наро-Фоминске

В подмосковном Наро-Фоминске приступили к монтажным работам в здании школы № 9 имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта В. В. Лебедева. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

Ожидается, что в рамках проекта капремонта здания будут приведены в порядок фасады, кровля и внутренняя отделка, заменены оконные блоки, проложены инженерные коммуникации. Потом будет проведено оснащение обновленных помещений современным технологическим оборудованием и мебелью.

Примечательно, что обновленная школа откроет свои двери уже 1 сентября этого года.