Более ста девяноста ярмарок проведут в Подмосковье в мае

«Уже завтра мы отметим самый большой православный праздник — Пасху, а 9 мая — День Великой Победы. Оба эти торжества с давних времен имели большое значение для нашей страны, поэтому им и будет посвящена значимая часть проводимых в мае ярмарок, на которых помимо фермерских продуктов можно найти сопутствующие товары для праздника, а также сувениры и подарки ручной работы от наших ремесленников и мастеров», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.