Более ста девяноста ярмарок проведут в Подмосковье в мае
Фото: [Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области]
На территории более сорока городских округов Подмосковья будет организовано более 190 ярмарка. Больше всего пройдет в Одинцово, Красногорске, Истре, Зарайске и Воскресенске. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Уже завтра мы отметим самый большой православный праздник — Пасху, а 9 мая — День Великой Победы. Оба эти торжества с давних времен имели большое значение для нашей страны, поэтому им и будет посвящена значимая часть проводимых в мае ярмарок, на которых помимо фермерских продуктов можно найти сопутствующие товары для праздника, а также сувениры и подарки ручной работы от наших ремесленников и мастеров», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.
Так, ко Дню Великой Победы пройдет более 30 ярмарок, а Светой Пасхе — более 15. А уже в конце месяца на территории Шаховской будут организованы ярмарки, посвященные Дню российского предпринимательства.