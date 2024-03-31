Более ста дипломов завоевала команда Подмосковья на Всероссийской олимпиаде школьников

На счету подмосковных школьников насчитывается вот уже более ста дипломов заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Об этом сообщает Министерства образования Московской области.

Так, по итогам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории сборная Московской области завоевала 15 дипломов. Абсолютным победителем олимпиады стал Аркадий Дурманов из Гимназии им. Е. М. Примакова, он показал лучший в стране результат среди учащихся одиннадцатых классов.

В пресс-службе ведомства добавили, что все участники заключительного этапа из Подмосковья получат денежные призы. Победителям полагается выплата в размере 500 тысяч рублей, призерам — по 300 тысяч рублей. Остальные участники получат по 100 тысяч рублей.