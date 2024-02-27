Более ста медиков построили дома на участках, полученных по программе «Земля врачам»

Уже сто пять медиков построили дома на участках, которые были выделены в рамках реализации программы «Земля врачам». Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Большую часть построенных домов уже поставили на государственный учет, что позволит врачам оформить землю в собственность. Также сто медиков начали строительные работы.

«Больше всего врачи возвели дома или строят в городских округах Домодедово, Пушкинском, Ступино, Егорьевском и Дмитровском. Напомню, что программа у нас рассчитана еще на два года», - рассказала глава ведомства Наталья Адигамова.

Акушер-гинеколог Щелковской городской больницы Валентина Козлова получила землю год назад и сразу же приступила к строительству дома. В ноябре прошлого года врач уже зарегистрировала постройку. Травматолог Бронницкого отделения Раменской больницы Игорь Бобров получил участок в 2021 году. В этом году — поставил дом на учет.