Более тысячи голубеводов приняли участие во Всероссийской выставке голубей в Подмосковье

Более 1000 голубеводов приехали в Раменский городской округ со всех уголков страны для того, чтобы показать своих пернатых. На выставке было представлено множество пород, сами голубеводы не смогли даже приблизительно сказать количество.

Матвей Булыгин приехал из Вологды с голубями породы Драконы. Именно этой породой голубей он занимается лет 15 уже, а вообще занимается голубями с 10 лет, сейчас ему 43. Примечательно, что его дети не разделяют его увлечение.

Константин Лисицкий уже 40 лет занимается голубеводством, это наследственное увлечение. Он уверен, что его дочке от деда по генетике передастся, расположенность к голубям уже есть. Ей почти три года. Это хобби, которое нужно любить.

«Дедушки, прадедушки, все голубеводством занимались. Голубей гоняю в Ленинском районе. У меня их много, люблю бойных голубей, разбираюсь во многих породах. У меня здесь разная птица, но бойные», — рассказывает Константин.

Во время выставки организатор наградил голубеводов по трем номинациям: «Самый молодой голубевод» — Дима приехал с дедушкой из Рязани. «Самый опытный голубевод» — Сергей Иванович, который 80 лет гоняет голубей и «Самый целеустремленный голубевод» — Сергей приехал из Краснодарского края, проделал самый длинный путь. Им вручили статуэтки в виде голубя.