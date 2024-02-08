Более тысячи КОИБов будут использоваться в Подмосковье на выборах

Более тысячи КОИБов будут задействованы в Подмосковье в ходе выборов президента России. Об этом рассказали в Московской областной избирательной комиссии.

В четверг Избирком региона определил, в каких муниципалитетах и в каком количестве задействуют КОИБы. В результате было принято решение об установке 1,1 тысячи комплексов на 27% избирательных участков.

На территориях, где будут использоваться КОИБы, из числа членов участковых избирательных комиссий будут назначены операторы. Они пройдут специализированное обучение.

Такие комплексы самостоятельно распознают и принимают бюллетени, а также подсчитывают голоса избирателей.