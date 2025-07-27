Более тысячи жителей в Дубне прошли медицинское обследование в рамках акции «Городки здоровья»

Это масштабное мероприятие, самое крупное за год в Дубне, было приурочено к празднованию 69-летия города.

Медицинские специалисты провели широкий спектр скрининговых исследований с использованием современного оборудования в Парке семейного отдыха и на обновленной Центральной улице.

Впервые в «Городах здоровья» дубненцы получили возможность сделать ультразвуковое исследование сердца (УЗИ) как для взрослых, так и для детей, а также УЗИ щитовидной железы. К услугам посетителей были доступны денситометрия, кардиовизиография, дерматоскопия и другие современные методы диагностики, а также опытные врачи-специалисты. В обеих локациях работали кардиологи, онкологи, пульмонологи, стоматологи, дерматологи и хирурги.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Дубна ]

Посетителям была доступна «умная палата»для экспресс-скрининга основных систем организма, а также два мобильных комплекса для проведения маммографии и флюорографии. Медики предложили попробовать здоровую пищу и узнать больше о лечебной физкультуре.

В качестве подарка активным участникам акции от Дубненской больницы были вручены спортивные товары, включая велосипеды и гантели. Посетители, обратившиеся к специалистам МСЧ-9 ФМБА России, получили сувениры и приглашение на вечернюю прогулку на теплоходе.