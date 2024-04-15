Более восьми тысяч жителей Подмосковья оформили льготу на бесплатное зубопротезирование с начала 2024 года. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

«В Подмосковье с начала года более восьми тысяч пенсионеров и ветеранов оформили льготу на бесплатное протезирование зубов», - сообщила первый зампред областного правительства Людмила Болатаева.

В регионе получить услугу могут ветераны труда и военной службы, труженики тыла, неработающие пенсионеры и жители предпенсионного возраста с учетом их доходов.

Для получения услуги нужно попасть на прием к стоматологу и затем оформить заявление на областном сайте госуслуг. На основании льготы житель ставится на учет, и ему в порядке очереди предоставляется зубопротезирование.