«Больше работайте и некогда будет страдать»: ростовчанка рассказала, как родные реагируют на ее панические атаки

Важность психологической помощи до сих пор недооценивают многие, а людей с теми или иными расстройствами некоторые считают притворщиками или жертвами новомодных трендов. Но каково жить с ментальными недугами знают лишь те, кто от них страдает.

Как рассказала нам жительница Ростова-на-Дону Наталья Б., склонная к паническим атакам, в реальности взять себя в руки в таком состоянии — достаточно сложно.

«Живешь себе спокойно, и вдруг в один момент испытываешь необъяснимую тревогу. Перехватывает дыхание, вдох сделать больно или просто невозможно. Чувство такое, будто тебя одновременно тошнит, ты теряешь сознание и словно умираешь», — поделилась Наталья в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

При этом, по словам собеседницы, в такие моменты у нее бешено колотится сердце, а тело бросает в дрожь.

«Все прекращается так же резко, как и началось. Никаких предвестников, что случится паническая атака, нет. Внешне ты можешь не показывать, что тебе плохо, даже близкий человек может не понять, что ты сейчас переживаешь», — призналась ростовчанка.

Трудность, уточнила девушка, заключается в том, что никогда заранее неизвестно, когда случится атака и как долго она продлится. И хотя родные Натальи откровенно не демонстрируют плохого отношения, но к таким эпизодам относятся с некоторой долей скептицизма.

«Нередки такие высказывания: «Раньше все жили нормально, работали и никаких панических атак ни у кого не было. Напридумывают себе болячек, больше работайте и некогда будет страдать», — вспомнила россиянка.

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