Большой городской праздник состоялся в подмосковной Дубне в преддверии Дня матери

Накануне дубненские семьи стали главными участниками большого городского праздника, который состоялся в преддверии Международного Дня Матери. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Дубна.

Так, в ходе мероприятия были отмечены многодетные семьи, которые проживают на территории муниципалитета. Юлия и Андрей Чураковы воспитывают пятерых детей. В этом году они заняли первое место в спортивном празднике «День лыжника» в номинации «Самая спортивная семья».

В семье Натальи и Юрия Баландиных тоже пятеро детей. При этом Наталья развивает свое дело - печет домашний хлеб и успевает проводить мастер-классы в Воскресной школе.

В семье Майи и Владимира Гажийских - трое приемных ребят, а у Натальи и Михаила Шикун-Филипповых – четверо. Родные уже выросли. Супруги нашли свое главное призвание в воспитании детей.

«Спасибо за ваш родительский подвиг, любовь и душевную силу!», - отметил глава городского округа Максим Тихомиров.

В минувшую пятницу губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил государственные и областные награды многодетным семьям.