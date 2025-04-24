Большой синяк увидели на лице умершего папы римского Франциска

У папы римского Франциска на посмертных фотографиях заметна крупная гематома, которая находится на левой стороне лица. Об этом сообщило издание Il Messaggero.

Ватикан обнародовал сообщение, что папа Франциск умер от инсульта. Он не приводил никаких подробностей. В то же время ряд СМИ заметили, что на посмертных фотографиях папы хорошо виден крупный синяк на лице слева. По этому поводу уже высказалась эксперт Сабина Антиколи. Невролог утверждает, что гематома могла появиться после падения, вызванного гемиплегией, то есть односторонним параличом, который был спровоцирован инсультом.

У журналистов такая версия вызвала ряд вопросов. Известно, что Франциск всегда находился под наблюдением и практически не передвигался самостоятельно. Его возили в коляске люди, сопровождающие понтифика.

Ранее религиовед Николай Сапелкин высказался о возможной кандидатуре нового папы римского. По его словам, нового понтифика будут выбирать исходя из задач, которые стоят на сегодняшний день перед святым престолом. Он утверждает, что папой римским может стать трампист. По мнению эксперта, нельзя исключать и того момента, что будущим главой Римско-католической церкви может стать чернокожий кардинал.